البحرية الأمريكية تكشف عن ملاحقة زوارق إيرانية لسفينتين في مضيق هرمز

أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، أن ثلاثة زوارق إيرانية قامت بمطاردة استمرت لقرابة الساعة لسفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" خلال قيام السفينتين بعبور روتيني في المياه الدولية بمضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في البيان، :"انطلق زورق تابع للحرس الثوري الإيراني، نحو السفينة (يو إس إس سيروكو) التابعة للبحرية بسرعة عالية بشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعد أن أطلقت السفينة الأمريكية تحذيرا مسموعا".

وأضافت :"كما جاء زورق إيراني ثان على بعد 50 ياردة من السفينة الأمريكية، ما دفعها إلى إطلاق شعلة تحذير".

وبحسب البيان، الذي نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، فقد كانت السفينة تبحر في المياه الدولية مع سفينة استكشافية.

وذكر البيان أن الملاحقة استمرت لقرابة الساعة وانتهت عندما غادرت الزوارق الإيرانية المنطقة.

وقال البيان إن "تصرفات الحرس الثوري الإيراني لم تستوف المعايير الدولية للسلوك البحري المهني أو الآمن، ما زاد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام".

وأكدت البحرية الأمريكية أن "القوات البحرية الأمريكية ستظل يقظة وستواصل العمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".

ويعد مضيق هرمز ممرا مائيا استراتيجيا حيث تتدفق من خلاله كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط، وكان المضيق مسرحا لمواجهات سابقة بين زوارق الحرس الثوري الإيراني والسفن الأمريكية في الماضي، بما في ذلك مواجهة وقعت قبل عام تقريبًا عندما أطلقت سفينة أمريكية حوالي 30 طلقة تحذيرية على 13 زورقا إيرانيا اقتربوا منها.