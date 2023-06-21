التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات استعدادا لعيد الأضحى

آمنة: تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة للتعامل مع أي طوارئ

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات؛ استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



ووجه آمنة المحافظين، في بيان له، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتعامل الفوري معها، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.



وشدد على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالي، مع ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي في الشوارع الرئيسية.



وأصدر آمنة قرارا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها؛ لمتابعة انتظام العمل، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، وجميع العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة؛ لمواجهة أي أحداث طارئة والتواصل معهما على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.



كما وجه برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات، مع متابعة مواقف السيارات "النقل العام، والسرفيس، ونقل الركاب، والأجرة"؛ لعدم استغلال المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب.



وكلف بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال اللازمة والأطقم الطبية كافة، فضلا عن توفير مرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة، وإزالة جميع الإشغالات حول المنشآت الصحية.



وطالب المحافظات بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتهيئة الطرق المؤدية اليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة بالشوارع، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة؛ حفاظاً على الأرواح، مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي، وإزالة الأتربة عنها وصيانتها.



كما كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وعلى رأسها مديريات التموين، بالقيام بحملات يومية على المخابز والمحلات والأسواق؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين؛ حرصاً على صحتهم سلامتهم وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات.



كما شدد على المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والمرور اليومي طوال أيام العيد؛ لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما طالب بتكثيف حملات النظافة العامة، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها، مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.



ووجه بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية والبحرية؛ للمرور على المراسي والعائمات بأنواعها، ومراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، مع الالتزام بتعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التي يتم استخدامها.



ودعا الوزير المواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات خلال فترة عيد الأضحى، من خلال مبادرة الوزارة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين عن أي نقص سلع أو خدمات علىwww.facebook.com/sotakmasmw، وعلى الخط الساخن 15330، وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783، وأيضاً على البريد الإليكترونى info@mld.gov.eg وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أي شكوى لهم بسهولة ويسر.