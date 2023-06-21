أيمن محسب: مبادرة «ابدأ» انطلاقة للتعامل مع كبار المستثمرين في مصر

كشف النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، عن تفاصيل التوصيات التي طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال لقاء خاص على هامش الحوار الوطني لقناة "cbc”، لبرنامج "من مصر"، أن مبادرة أبدأ لتوطين الصناعة، مبادرة يحتذي بها، متابعًا: "مبادرة أبدأ من النماذج الناجحة خاصة للشباب".

وأكد أنه يرى أن مبادرة أبدأ هي انطلاقة للتعامل مع كبار المستثمرين في مصر.

وأشار إلى أنه طالب وزير الصناعة خلال جلسات الحوار بضرورة تعميم مبادرة "أبدأ"، لتعميق الصناعة المصرية موضحًا أن المبادرة تعمل على تصنيع منتجات مصرية 100%.

مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أطلقت في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.