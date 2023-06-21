بريطانيا: روسيا تعزز دفاعاتها في شبه جزيرة القرم

أفادت معلومات من الاستخبارات البريطانية، بأن روسيا قامت بتعزيز منشآتها الدفاعية في الأراضي التي أعلنت استقلالها في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع في لندن، اليوم الأربعاء، أنه تم القيام بجهود كبيرة، خاصة في محيط شبه جزيرة القرم، التي أعلنت روسيا استقلالها عام 2014.

وقالت الوزارة: "هذا يتضمن منطقة خاصة من الدفاعات بطول 9 كيلومترات، وعلى بعد 3.5 كيلومتر شمال بلدة أرميانسك، على الجسر الضيق الذي يربط القرم بمنطقة خيرسون".

ووفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، توضح المواقع الدفاعية المتقدمة أن روسيا ترى أن القوات الأوكرانية قادرة على مهاجمة القرم بصورة مباشرة.

وأوضحت الوزارة، أن "روسيا مستمرة في الحفاظ على السيطرة على شبه الجزيرة كأولوية سياسية قصوى"، وأضافت أن القتال الشرس مستمر على عدة قطاعات على الخط الأمامي في جنوب أوكرانيا.