روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط لاستهداف مسئولين في زابوروجيه

اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء، الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بالتخطيط لاستهداف بعض المسؤولين في مقاطعة زابوروجيه الواقعة جنوب أوكرانيا.

وأفاد الأمن الفيدرالي -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- بأن "القوات الروسية تمكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل الاستخبارات الأوكرانية لاغتيال أحد المسؤولين الحكوميين في مقاطعة زابوروجييه".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تمكنت من خلال الإجراءات والتدابير الأمنية من كشف بعض سكان مدينة ميليتوبول، الذين تم تجنيدهم من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أثناء محاولتهم القيام بأنشطة تخريبية وإرهابية من بينها التخطيط لاغتيال أحد المسؤولين الحكوميين في أراضي مقاطعة زابوروجييه.

وأوضح البيان أن المجموعة كانت تخطط لارتكاب هذه الجريمة باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع، تم العثور عليها أثناء عملية إلقاء القبض عليها وتسليم عناصرها إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وفقا لأحكام المادة "205 إرهاب" من قانون العقوبات الجنائية الروسية.

على صعيد آخر، أعلن القائم بأعمال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت من السيطرة على منطقة "زفيرينتس" المحصنة والواقعة في الجمهورية الموالية لموسكو.

وقال بوشيلين -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاءـ إن "القوات الروسية طردت المسلحين الأوكرانيين من (زفيرينتس) المحصنة وفرضت سيطرتها على المنطقة بشكل الكامل".

وأوضح بوشيلين أن عملية تحرير منطقة "زفيرينتس" شديدة التحصين ـ والتي تعد من المواقع الهامة بالنسبة للقوات الروسية ، حيث أنها كانت تعيق حركتها واختراقها للقضاء على الجماعات المسلحة المسيطرة عليها ـ جاءت بالتعاون مع الوحدات الشيشانية.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية تصفية نحو 645 جنديا خلال محاولات الجيش الأوكراني للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجييه ودونيتسك خلال الـ24 الماضية.