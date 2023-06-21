البنتاجون: واشنطن بالغت في تقدير قيمة المعدات العسكرية لأوكرانيا بأكثر من 6 مليارات دولار

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الثلاثاء إن الولايات المتحدة بالغت في تقدير قيمة المعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا بأكثر من 6 مليارات دولار.

وخلال تدقيق، تم اكتشاف "تعارض" في تقييمات المعدات المرسلة من الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022، حسبما قالت نائبة االمتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج خلال مؤتمر صحفي.

وقالت سينج الثلاثاء: "في عدد كبير من الحالات استخدمت الخدمات تكاليف الاستبدال بدلا من صافي القيمة الدفترية وبالتالي بالغت في تقدير قيمة المعدات المسحوبة من المخزونات الأمريكية والمقدمة لأوكرانيا".

وأضافت المتحدثة أن الحساب كان للسنتين الماليتين 2022 و 2023 مجتمعتين مضافا إليه ما يصل إلى 2ر6 مليار دولار.

وشددت سينج على أن "أخطاء التقييم" لم تقيد "تقديم واشنطن الدعم لأوكرانيا".

وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب بنحو 6ر37 مليار دولار، وفقا لأحدث تقييم في نهاية أيار/مايو. ومن المرجح الآن أن يعدل هذا الرقم نزولا.

وتعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في مواجهتها للحرب الروسية.