العراق: نرفض انتهاك إسرائيل لأجوائنا واستخدامها في قصف إيران

عبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن رفض بلاده انتهاك أجوائها واستخدامها في القصف الإسرائيلي المستمر على إيران.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي لدى استقباله السفير البريطاني في العراق أن "القصف الإسرائيلي المستمر على إيران يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وشدد السوداني على أهمية أن "تضطلع الدول الكبرى، ولاسيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بدورها في وقف العدوان، سواء ضد إيران أو في ما يتعلق بالمجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين".