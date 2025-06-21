استطلاع: قلة من الألمان يتخلون عن اللحوم المشوية من أجل حماية المناخ

كشف استطلاع حديث للرأي، أن معظم الألمان ليس لديهم استعداد لتغيير عاداتهم في الشواء من أجل حماية المناخ.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن 68% من الألمان أجابوا بـ"لا" على سؤال حول ما إذا كانوا قد غيّروا عاداتهم في الشواء في السنوات الأخيرة بسبب تغير المناخ. في المقابل، أجاب 9% من المشاركين بـ "نعم".

وقال خُمس المشاركين (22%)، إنهم لا يشوون أبدا.

وذكر حوالي ثلث المشاركين أن حماية المناخ "ليست مهمة على الإطلاق" بالنسبة لهم عند اتخاذ قرار الشواء (32%).

ويرى 17% أن حماية المناخ هنا أقل أهمية، بينما ينظر أقل من ثلثهم إلى الأمر بشكل محايد (29%).

وبحسب الاستطلاع، لا تُعدّ حماية المناخ مهمة إلا بالنسبة لـ15% من الألمان أو بالغة الأهمية لـ5% عند الشواء.

وتُشير الوكالة الاتحادية الألمانية للبيئة على موقعها الإلكتروني إلى أن الفحم قد يحتوي على خشب من غابات استوائية ذات قيمة بيئية.

وتوصي الوكالة، المستهلكين عند شراء الفحم بالبحث عن منتجات تحمل أختام موثوقة مثل ختم مجلس رعاية الغابات (FSC) أو ختم (Naturland).