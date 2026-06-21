عاطف معتمد: نهر النيل ظاهرة استثنائية ومصر لا تفهم دون جغرافيتها التاريخية

- الزيادة السكانية أكبر تحدٍ واجه الجغرافيا المصرية خلال العقود الأخيرة

تناول الدكتور عاطف معتمد، خلال لقائه في صالون «تفكير» عددا من القضايا المرتبطة بالجغرافيا المصرية، مؤكدًا أن فهم الحاضر لا يمكن أن يتم بمعزل عن قراءة التاريخ الجغرافي للبلاد.

وقال إن نهر النيل يمثل «ظاهرة جغرافية استثنائية تكاد تكون فريدة»، موضحًا أن خصوصيته لا تتعلق بطوله فقط، وإنما بالدور الحضاري الذي لعبه عبر آلاف السنين في تشكيل المجتمع المصري واستمرار الدولة المصرية.

وردًا على تساؤلات الحضور حول قوة الجغرافيا المصرية، أشار إلى أن مصر تمتعت تاريخيًا بعوامل قوة كبيرة، سواء من حيث تنوع البيئات أو قدرة الأرض على إنتاج الغذاء أو الموقع الجغرافي المميز، لافتًا إلى أن الحكم على الجغرافيا المصرية من خلال العقود الأخيرة فقط قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.

وأوضح أن التحدي الأكبر الذي واجه مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين يتمثل في الزيادة السكانية الهائلة، مشيرًا إلى أن عدد السكان ارتفع من نحو 20 مليون نسمة في منتصف القرن الماضي إلى أكثر من 100 مليون نسمة اليوم، وهو ما فرض ضغوطًا كبيرة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية.

وأضاف أن الجغرافيا ليست ثابتة، بل تتغير مع الزمن بفعل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

كما شدد على أهمية الجغرافيا التاريخية باعتبارها مدخلًا أساسيًا لفهم التحولات التي تشهدها المدن والمجتمعات، مؤكدًا أن دراسة المكان في الماضي تساعد على تفسير صورته الحالية واستشراف مستقبله.