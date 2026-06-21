الاتحاد السكندري يُجدد عقد محمود علاء لموسمين

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أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد عقد مدافعه محمود علاء لمدة موسمين إضافيين، ليستمر ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي.

وجاء قرار التجديد بعد جلسة جمعت إدارة النادي باللاعب خلال الأيام الماضية، تم خلالها الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد، في ظل رغبة مشتركة من الطرفين في استمرار التعاون.

وأبدى محمود علاء موافقته على البقاء داخل صفوف الاتحاد السكندري، مؤكدًا ارتباطه بالنادي واعتزازه بعلاقته القوية مع جماهيره.

وأشارت مصادر داخل النادي إلى أن ملف التجديد تأخر بشكل مؤقت لحين حسم هوية المدير الفني الجديد، عقب انتهاء تجربة المدرب الجزائري ميلود حمدي، قبل أن تستقر الإدارة على تعيين حمزة الجمل لقيادة الفريق فنيًا.

ويُعد محمود علاء أحد العناصر الأساسية في صفوف الاتحاد السكندري، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وشخصية قيادية تجعله من الركائز المهمة داخل الفريق.