الكاف يختار تصدي الشناوي ضمن أفضل اللحظات في أمم إفريقيا

ألقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على أفضل 5 تصديات في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقُيمت في مصر خلال الفترة بين 21 من يونيو حتى 19 من يوليو الحالي وتوج بلقبها منتخب الجزائر.

ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لأفضل 5 تصديات في أمم إفريقيا والتي ظهر خلالها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي.

وتواجدت لقطة تصدي الشناوي حارس المنتخب الذي قام به خلال مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة حيث نجح في التصدي لركلة حرة من بيرسي تاو لاعب البافانا بافانا في الدقيقة 22.

وجاء ضمن قائمة أفضل التصديات في البطولة كل من تصدي سيلفان جبوهو حارس مرمى منتخب كوت ديفوار بعد أن نجح في التصدي لرأسية بغداد بونجاح مهاجم الجزائر في المباراة التي جمعتهما بدور ربع النهائي، تصدي ألفريد جوميز حارس المنتخب السنغالي للتسديدة القوية لإيمانويل أوكوي لاعب منتخب أوغندا في دور ثمن النهائي.

وشملت القائمة أيضًا ميلفين إدريين حارس مدغشقر والذي تصدى محاولتين خطيرتين أمام كل من شانسيل مبيمبا مدافع الكونغو الديمقراطية بدور الـ16 بعد أن ضرب الكرة بالرأس، بالإضافة إلى تصديه لتسديدة وهبي الخزري لاعب المنتخب التونسي من ركلة حرة مباشرة بدور ربع النهائي.

