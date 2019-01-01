محافظ بني سويف: فعاليات ثقافية وتاريخية بقصور الثقافة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

هنأ المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، المواطنين بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة ، مؤكدًا على أن تلك الذكرى ستظل خالدة في أذهان ووجدان كل مصري، وأن تلك المناسبة الوطنية تجسد فيها أسمى صور التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة الباسلة لاستعادة الحرية والكرامة والحفاظ على شموخ الوطن، مضيفا أن تلك الملحمة والثقة راسخة ومستمرة بين الشعب وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وفي مشوار التنمية الشاملة التي تسير فيه الدولة المصرية برعاية قيادتها السياسية بخطى سريعة وواثقة.

جاء ذلك على هامش استعراضه لخطة قصور الثقافة بالمحافظة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، حيث أكد على أهمية أن تتضمن الاحتفالات والفعاليات، التي يتم تنفيذها داخل قصور الثقافة وبث روح الوطنية وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن خاصة في نفوسنا أبنائنا الذين لم يشاهدوا تلك الأحداث الوطنية.

وأعدت ثقافة بني سويف برنامج احتفال بهذه المناسبة الوطنية ، يبدأ غدا بتنظيم مسابقة ثقافية عن الثورة بقصر ثقافة بني سويف ، وفي 24 يوليو سيتم إقامة احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو تحتوي على عرض لفرقة الموسيقى العربية وعرض فني آخر لفرقة كورال الأطفال، وفي يوم 28 يوليو عرض عرائس قفازات (أغاني 23 يوليو) ، وذلك بقصر ثقافة بنى سويف.

وفي قصر ثقافة ببا سيتم عقد أمسية شعرية وطنية، وفي الفشن تنظيم ندوات تثقيفية وتاريخية ، ومحاضرات تاريخية في قصر أبوصير الملق ، وورشة رسم عن ثورة يوليو بقصر ثقافة اهناسيا، وندوات تاريخية في بيت ثقافة أبوسليم ، ومكتبة النادي الرياضي ، ومكتبة سمسطا ، ومكتبة طنسا بني مالو وغيرها من الفعاليات في هذا الشأن.