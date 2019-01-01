نجاة أبرز قادة المصالحات في درعا السورية من محاولة اغتيال

نجا قيادي بارز في المصالحات بمدينة درعا السورية من محاولة اغتيال اليوم الأحد، بعد تفجير عبوة ناسفة خلال مرور سيارته.

وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر المعارض "نجا القيادي السابق في الجيش السوري الحر مصطفى المسالمة من محاولة اغتيال في انفجار عبوة ناسفة خلال مروره قرب مقبرة الشهداء جنوب مدينة درعا وقد أصيب بجروح متوسطة كما أصيب ثلاثة من مرافقيه".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سبق واعتقلت القوات الحكومية السورية المسالمة منتصف شهر أكتوبر الماضي لدى محاولته التوجه إلى ريف درعا الغربي".

وتأتي محاولة اغتيال المسالمة وهي الأبرز في محافظة درعا بعد خمسة أيام على استهداف حافلة للقوات الحكومية على أطراف مدينة درعا قتل خلالها سبعة عناصر وأصيب 14 آخرون، كما تعرض عدد من قادة المصالحات في محافظة درعا لمحاولات اغتيال خلال الأشهر الماضية .

وسيطرت القوات الحكومية قبل عام تقريبًا على ريفي درعا الشرقي والغربي من خلال مصالحات مع قادة فصائل المعارضة برعاية روسية .