الفحوصات الطبية تفصل انتقال لوكمان إلى لايبزج

اقترب أديمولا لوكمان لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم من الانضمام لصفوف لايبزج الألماني، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن مسؤولي النادي توصلوا لاتفاق يقضي بحصول إيفرتون على مبلغ 28 مليون دولار نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب الإنجليزي الشاب.

ومن المقرر أن يخضع لوكمان /21 عاما/ للفحوصات الطبية الروتينية خلال الساعات القليلة القادمة تمهيدا لإتمام عملية انتقال اللاعب إلى صفوف لايبزج.

ومن المقرر أن تبلغ مدة تعاقد لوكمان خمسة أعوام مع لايبزج، الذي قضى اللاعب معه ستة أشهر على سبيل الإعارة في عام 2018.