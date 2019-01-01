 الداخلية التونسية: القبض على 26 شخصا حاولوا الهجرة غير الشرعية لإيطاليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية التونسية: القبض على 26 شخصا حاولوا الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 8:47 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 8:47 م

تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني في تونس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية، انطلاقا من سواحل رأس الفرطاس بمعتمدية قربص من ولاية نابل باتجاه إيطاليا، وألقت القبض على 26 شخصا بينهم فتاتان.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية -في بيان اليوم الأحد- أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 سنة، ويقطنون بولايات تونس والقيروان وسوسة وصفاقس وبن عروس ونابل، وتم حجز مركب بحري.

وأشارت الداخلية إلى أنه بمراجعة النيابة العامة، أمرت بالتحفظ عليهم جميعا، وتحرير محضر ضدهم لمحاولتهم اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية باتجاه إيطاليا.

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