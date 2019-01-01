علقت وزارة الدفاع البريطانية، على أزمة احتجاز إيران لناقلة النفط التابعة للندن، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، وفقًا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأفادت، اليوم الأحد، بأن بريطانيا ملتزمة بتأمين تواجد عسكري في الشرق الأوسط، لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، متابعة: "ندرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران، وعلينا العمل على خفض التصعيد".

واستطردت أن هناك قلقًا من أن بريطانيا لديها اختلاف في الرأي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية، على متنها 23 بحارًا من جنسيات مختلفة، في مضيق هرمز؛ بسبب ما وصفته بعدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.