مسؤولة مكافحة الفساد تحذر برلمان جنوب إفريقيا من عزلها

حذرت بوسيسي مكوباني التي تشغل منصب المحامي العام والمعنية بمكافحة الفساد بجنوب إفريقيا البرلمان من عزلها قبل موعد انتهاء فترة عملها، وهددت بالتوجه للمحكمة للدفاع عن موقفها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة صنداي تايمز ومقرها جوهانسبرج اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء ان مكوباني -49 عاما- كتبت خطابا لرئيسة الجمعية الوطنية ثاندي مودي تتهمها فيها بانتهاك الدستور من خلال الموافقة على مقترح من قبل التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي للاستمرار في التحقيق في مدى أهليتها لشغل منصبها.

واتهم منتقدون آخرون مكوباني، التي عملت في وكالة أمن الدولة في حكومة الرئيس السابق جاكوب زوما، بممارسة السياسة والوقوف ضد الرئيس الحالي سيريل رامافوسا في صراع على السلطة داخل الحزب الحاكم. وقد نفت مكوباني هذه الاتهامات.

وكانت مكوباني قد توصلت الأسبوع الماضي إلى أن رامافوسا انتهك القواعد الأخلاقية عندما ضلل النواب بشأن حملة تبرع من شركة متورطة في دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين بارزين.