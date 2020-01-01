الرئيس الإيطالي: اتفاق القمة الأوروبية يعزز دور الاتحاد

أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا، خلال اجتماع مع رئيس حكومته جوزيبي كونتي، عن رضاه بنتائج القمة الأوروبية في بروكسل.



وأكد ماتاريلا، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يعزز دور الاتحاد الأوروبي، ويسهم في خلق ظروف مربحة لإيطاليا لإعداد برنامج اقتصادي سريع وفعال من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



ومن المقرر حصول إيطاليا بموجب الاتفاق على 209 مليارات يورو، وفق خطة المفوضية الأوروبية الأصلية، وذلك بفضل زيادة حصة القروض من 91 إلى 127 مليار، في حين ظلت حصة المساعدات غير القابلة للسداد دون تغيير.