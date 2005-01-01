أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، اتصل شخصيًا بخاطف الرهائن في مدينة لوتسك بشمال غربي أوكرانيا.

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الخاطف أطلق سراح ثلاثة من المحتجزين، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

واختطف رجل مجهول حافلة واحتجز نحو 20 راكبًا كرهائن في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، وتجري الشرطة عملية لاحتواء الحادث.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرجل الذي احتجز رهائن في حافلة غربي البلاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، طرح مطالب لقادة أوكرانيا الحاليين والسابقين.

وحسب تقارير، فإن الرجل يريد من كبار المسؤولين، وبينهم وزير الداخلية أرسين أفاكوف والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو، أن يقولوا عبر تسجيلات فيديو إنهم «إرهابيون يحميهم القانون».

وقدم الرجل الذي يطلق على نفسه اسم «ماكسيم بلوخوي (السيء)» ويزعم أنه مؤلف كتاب «فلسفة المجرم»، مطلبًا خاصًا للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، وهو أن ينشر عبر الإنترنت تصريحا يقول «على الجميع مشاهدة فيلم (أبناء الأرض) الصادر عام 2005»، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات.