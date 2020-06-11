أسطول بحر البلطيق الروسي يجري تدريبات في إطار اختبار الجاهزية للجيش الروسي

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن البحرية الروسية أجرت تدريبا لإنزال قوات هجومية على ساحل غير مجهز في إطار الاختبار المفاجيء للجهوزية القتالية، الذي أعلنه الرئيس الروسي قبل أيام، في مقاطقة كالينينجراد (أقصى غرب روسيا) بميدان التدريب "خميليفكا".

وقد شارك في التدريب حوالي 10 سفن وقوارب وسفن دعم لأسطول البلطيق الروسي وأكثر من 40 وحدة من المعدات العسكرية لسلاح البحرية والوحدات الهندسية للأسطول وحوالي 500 عسكري.

وأُنزلت، خلال التدريب، مجموعة من الوحدات الهندسية التابعة لسلاح مشاة البحرية لمساعدة قوات الإنزال في اختراق الدفاعات الساحلية من مروحيات "كا-27 بي إس" على الساحل، والتي أمنت ممرات خالية من الألغام ووفرت طرقا آمنة لتقدم المعدات البحرية من البحر.

كما أُنزلت عدة مجموعات هجومية من مشاة البحرية من مروحيات "مي-8"، ودخلت في معركة تدريبية مع عدو افتراضي على الشاطيء، قبل وصول القوات الهجومية الرئيسية. وتم تنفيذ عملية إنزال من السفينة "كالينينجراد" وسفينة الإنزال على الوسادة الهوائية "يفجيني كوتشيكوف"، وكذلك من قوارب الإنزال "ديوجون"، كما عملت وحدات مشاة البحرية على مهام اختراق دفاعات العدو المفترض من البحر.