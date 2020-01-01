 بعد جلسة في النقابة.. هيفاء وهبي تحصل على مستحقاتها من فيلم «أشباح أوروبا» - بوابة الشروق
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بعد جلسة في النقابة.. هيفاء وهبي تحصل على مستحقاتها من فيلم «أشباح أوروبا»

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 4:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 4:53 م
حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على كامل مستحقاتها المادية عن آخر أفلامها "أِشباح أوروبا"، والذي يقدر بـ 5.5 مليون جنيه، من المنتج ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد جلسة جمعتهما بنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وأقر وزيري خلال الجلسة بأن أجر هيفاء المتفق عليه هو 5.5 مليون جنيه، وأكد اثنان من فريق الفيلم أن هيفاء حصلت أمام أعينهم على مليوني جنيه، ليتبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ونصف مليون جنيه، وحصلت عليهم هيفاء بالفعل.

وفي وقت سابق قال سهاد إمام، محامي محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن الأخيرة حصلت على أجر مليون جنيه نظير دورها في فيلم "أشباح أوروبا"، والذي انتهت من تصويره نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أنه بصدد تقديم بلاغ ضد هيفاء وهبي لمحاولة التشهير بموكله محمد وزيري وسيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن اتهمته بالاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق بموجب توكيل له.

و"أشباح أوروبا" بطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، وإخراج محمد حماقي.

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