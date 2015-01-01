إصابة 3 مدنيين إثر قصف للمدفعية التركية لقرى في إقليم كردستان العراق

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أعلن مصدر حكومي كردي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة مدنيين جراء قصف المدفعية التركية قرى شمال محافظة أربيل "350 كيلومترا شمال بغداد".

وقال مدير ناحية سيدكان احسان جلبي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "المدفعية التركية قصفت اليوم قرى كردية تابعة لناحية سيدكان ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين واندلاع النيران في مزارع المنطقة".

وأشار إلى أن "النيران ما زالت مشتعلة ولا أحد يستطيع الوصول إلى المنطقة لإخمادها".

يذكر أن حوالي 150 قرية قد خلت من سكانها جراء الاشتباكات بين مسلحي حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق منذ يوليو عام 2015 عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.