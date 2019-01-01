ألمانيا تسجل 522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد.



وأوضح المعهد صباح اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ بدء انتشاره في ألمانيا بلغ بذلك 202345 شخصا، على الأقل.



وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة بلغ حتى الآن 9090 حالة، موضحا أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده أمس الاثنين بإجمالي 4 أشخاص.



وحتى صباح اليوم الثلاثاء، تجاوز 188100 شخص الإصابة بالفيروس في ألمانيا، وفقا لتقديرات "روبرت كوخ".



وبحسب تقديرات المعهد أيضا، بلغ عدد إعادة إنتاج الفيروس في ألمانيا 15ر1 أمس الاثنين، فيما كان يبلغ 25ر1 أول أمس الأحد، أي أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أكثر من شخص.