جبر يؤكد لوزير الإعلام اليمني دعم الإعلام المصري لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دعم ومساندة الإعلام المصري للدولة اليمنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.



جاء ذلك خلال زيارة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والوفد المرافق له لمكتب رئيس الأعلى للإعلام بماسبيرو، اليوم الثلاثاء، حيث أعرب جبر عن ترحيبه وسعادته بالزيارة، مشيداً بالعلاقات المصرية اليمنية وتطورها في مختلف المجالات.



كما أكد جبر للوزير اليمني على اهتمام مصر بتوثيق عُرى التعاون الإعلامي بين البلدين، وتقديم أوجه الدعم الإعلامي كافة للأشقاء في اليمن.



من جانبه، أعرب الوزير اليمني عن تقديره وامتنانه وسعادته بحفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود مصر في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة المصرية في مختلف المجالات، وأبدى إعجاب الشعب اليمني بالتجربة المصرية.



وناقش الجانبان سبل التعاون الإعلامي في الفترة القادمة، وتم الاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات واتفاقيات لتدريب الإعلاميين اليمنيين في القاهرة، وتبادل الزيارات وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية بما يتوافق مع عمق وقوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.



وأكد الجانبان على ضرورة الإسراع بخطط التعاون والتدريب بين الإعلاميين في البلدين، فيما أكد الوزير اليمني أنه يتبنى بنفسه هذه المشروعات، وأبدى استعداده لزيارة القاهرة في وقت قريب لبلورة ما تم الاتفاق عليه، والاتفاق على آلية تضمن استمرار التعاون بين الوسائل الإعلامية في البلدين.