سكرتير جنوب سيناء يتفقد مستشفيات دهب ونويبع وطابا في ثاني أيام عيد الأضحى

أجرى اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدن خليج العقبة لتفقد العمل بجميع مستشفيات بها، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وقام السكرتير العام المساعد خلال الجولة بزيارة مستشفيات دهب ونويبع وطابا، للتأكد من وجود الفرق الطبية، والمستلزمات والأدوية اللازمة خلال إجازة العيد لاستقبال المواطنين المترددين على المستشفيات والحالات الطارئة.

كما قدم السكرتير العام التهنئة لجميع الفرق الطبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد بالتزام الفرق الطبية وتواجدها في العمل بالمستشفيات خلال فترة الإجازة، والقيام بجهود إضافية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى.

وأكد ضرورة استمرار عمل الفرق الإشرافية التابعة لمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، لمتابعة سير العمل بكل المنشآت الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.