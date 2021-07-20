استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، وزير الصحة المقال فوزي مهدي، وذلك لسؤاله عن الأحداث الأخيرة بشأن ازدحام الشباب داخل مراكز اللقاح خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن سياسة الدولة تقوم على التباعد وليس الاكتظاظ.



واستنكر «سعيّد»، وفقًا لمقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأوضاع في بلاده، وخاصة مع الأزمة الأخيرة لتدافع الشباب نحو مراكز التلقيح، مستشهدًا بجهود مصر في التعامل مع الجائحة.



وأوضح أن مصر خصصت فرقًا طبية لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا داخل منازلهم، مؤكدًا أن ما شهدته تونس أول أيام عيد الأضحى كان مقصودًا ويستهدف تحقيق الفوضى داخل البلاد.



وأشار إلى الجهد الذي تبذله الرئاسة التونسية؛ لتوفير المعدات الطبية والأكسجين، متابعًا: «فلسطين رغم ما تعانيه من احتلال ونقص أعربت عن استعدادها لتقديم ما يمكن تقديمه، وتم فتح جسر جوي وبري وبحري من الجزائر لإرسال المساعدات، فضلًا عن تخصيص المغرب مستشفى ميداني لعلاج المصابين».



ووصف ما حدث بأول أيام عيد الأضحى بأنه «غريب»، متسائلًا: «كيف في اليوم الأول لعيد الأضحى، اليوم الوحيد في العام الذي تكاد تكون فيه الشوارع شاغرة، يتوجه عشرات الآلاف في نفس التوقيت إلى مراكز التلقيح؟ هل هو عيد الأضحى أم عيد التضحية بالتونسيين؟».



وأكد أن تدافع المواطنين على مراكز اللقاح بمثابة جريمة ارتكبت بحق المواطنين، مشددًا على أن «صحة المواطن ليست لعبة، فضلًا عن أن السياسة ليس إكراهات وإنما أمانة».



وذكر أن «ما حدث غير مقبول وستواصل تونس التحقيق في المسألة حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته»، معلقًا: «يريدون أزمة لإدارة الأزمة والترتيب لتغيير حكومي.. نحن نخلق أسباب العدوى والموت»، بحسب وصفه.









وأقال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، وزير الصحة فوزي مهدي، من منصبه وسط تبادل اتهامات بشأن أداء الأجهزة الصحية في مواجهة أزمة تفشي وباء كورونا التي أنهكت النظام الصحي في البلاد وبطء وتيرة حملة التطعيم.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء التونسي بيانا مقتضبا أكد فيه إقالة وزير الصحة من دون شرح الأسباب، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في منصبه مؤقتا.



وجاء قرار الإقالة بعد الأزمة التي سببها إطلاق وزارة الصحة حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا وافتتاح مراكز مؤقتة لتطعيم جميع التونسيين فوق 18 عاما يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأدى هذا الإعلان إلى ازدحام وتدافع في 29 مركزا للتطعيم، حيث تدافع آلاف المواطنين لتلقي اللقاح، ونفد مخزون اللقاح بسرعة.