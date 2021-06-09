المبعوثة الأمريكية ويندي شيرمان تزور الصين وسط تصاعد التوترات

تتوجه نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، إلى الصين يوم الأحد المقبل، بعد تقارير عن أنها ألغت الزيارة بسبب خلاف بشأن البروتوكول.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في بيان اليوم الأربعاء أن شيرمان سوف تتوجه إلى مدينة تيانجين الساحلية الصينية للقاء مسؤولين صينيين من بينهم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانج يي، وذلك في يومي 25 و26 يوليو.

وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز في وقت سابق، بأن شيرمان أوقفت خطط سفرها بعد أن عرض عليها التقاء نائب وزير الخارجية الصيني شي فنج، الذي لا تعتبره الولايات المتحدة نظيرا لها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن شيرمان سوف تناقش قضايا تثير مخاوف جدية لدى الولايات المتحدة، وكذلك قضايا تتوافق فيها المصالح.

وأجرت شيرمان محادثات ثلاثية مع نظيريها الياباني والكوري الجنوبي في طوكيو في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولاقى نقاشهم حول الحفاظ على السلام في مضيق تايوان توبيخا شديدا من بكين.

وسوف تسافر شيرمان بعد ذلك إلى عمان في 27 يوليو، وفقا لوكالة بلومبرج.



