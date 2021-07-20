روسيا تطلق صاروخا يحمل مختبرا جديدا إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت روسيا وحدة الأبحاث ناوكا (ساينس) إلى محطة الفضاء الدولية على متن مختبر جديد، من طراز "بروتون-إم"، اليوم الأربعاء، بعد أكثر من عقد على الموعد الذي كان من المفترض إطلاقها فيه.



وتمت عملية إطلاق المركبة، التي عرضتها محطة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على الهواء مباشرة من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية "بايكونور" الروسية في كازاخستان في سماء صافية.



وقالت "روسكوسموس" إن كل الأمور سارت بسلاسة.



ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية على بعد حوالي 400 كيلومتر فوق الأرض ثمانية أيام.



ويذكر أن الوحدة المختبرية ناوكا (ساينس)، كان من المفترض بالفعل أن يتم إطلاقها إلى الفضاء في عام 2007.



وأدت المشكلات مرارا إلى تأجيل عمليات الإطلاق.



وبوصفها وحدة متعددة الأغراض، فإن وحدة "ناوكا"، مخصصة في المقام الأول للبحث وستلتحم بالجزء الروسي من المحطة.



وستكون الوحدة مسكنا للطاقم بنظام دعم الحياة الخاص بها. كما تحمل الوحدة الذراع الروبوتية الأوروبية التي صممتها وكالة الفضاء الأوروبية وألواح طاقة شمسية كبيرة.



وبعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية، من المتوقع ارسال بعثات فضاء ميدانية عديدة من قبل رواد الفضاء الروس لإكمال الوحدة.