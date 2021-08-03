ألمانيا تقلل من التوقعات بشأن نتائج اجتماع وزراء طاقة العشرين لمكافحة تغير المناخ

قلل وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من حجم التوقعات لاجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات والصاعدة غدا السبت في الهند.

وقال في مومباي اليوم الجمعة إنه سيكون "من الصعب للغاية"، وربما من المستحيل، التوصل لإعلان نهائي. وتمانع روسيا والصين والسعودية اتخاذ خطوات إضافية باتجاه بذل مزيد من العمل فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ في مجال الطاقة.

وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة العشرين.

وأضاف هابيك إنه "فيما يتعلق بقضايا الطاقة، فإن الخطوات المحددة التالية قادمة". وقال إن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، ومن بينها ألمانيا، وافقت على ترسيخ أهداف يمكن قياسها للتوسع في الطاقات المتجددة. وقال هابيك إن الخطوة المنطقية التالية ستكون اتباع ذلك على مستوى مجموعة العشرين.

وذكر أن موضوع الهيدروجين سيكون مطروحا على جدول الأعمال. وقال: "سنرى ما سيتمخض عن ذلك، لكن من المنطقي دائما الحديث، على الأقل الحديث مع الدول التي تريد المضي قدما في ذلك".

وفي إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، ومشاركة نظيره الروسي في اجتماع مجموعة العشرين، قال هابيك إنه يحاول التحكم في مشاعره. ."

وتحدث هابيك عن حرب لا معنى لها تجلب الكثير من البؤس وإراقة الدماء وأعمال القتل.

ويتواجد هابيك في الهند منذ أمس الخميس. وزار اليوم الجمعة مجمع أبحاث شركة باسف وموقع سيمنس في مومباي، إضافة إلى مصنع لتعبئة زجاجات المياه الشرب .