الخارجية السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية على خلفية حرق المصحف الشريف

قامت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

وجاء تحرك الخارجية السعودية على خلفية التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.