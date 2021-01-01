قطر تدين الاعتداء على القرآن في ستوكهولم وتسلم مذكرة احتجاج لسفير السويد

أدانت دولة قطر بشدة تكرار السماح بالاعتداء على القرآن الكريم في السويد.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.



وقال البيان "أعربت دولة قطر عن استيائها واستنكارها الشديدين لتكرار السماح بالاعتداء على القرآن الكريم في مملكة السويد، وعدم اتخاذ السلطات هناك ما من شأنه أن يوقف هذه الممارسات التي تعبّر عن الكراهية والتمييز الديني، على الرغم من تكرار إدانة الدول العربية والإسلامية، واستنكار المجتمع الدولي، وصدور قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين أعمال الكراهية الدينية".



كانت السلطات السويدية منحت أمس الخميس، مجددا، إذنا للمواطن العراقي المقيم لديها سلوان موميكا بتنظيم تظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.



وهذه هى الواقعة الثانية في غضون أقل من شهر من جانب نفس الشخص.

كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه أمس الخميس بسحب القائم بالأعمال العراقي لدى ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي.