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رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي بايدن في واشنطن الثلاثاء المقبل

وكالات
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 11:16 ص

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو، سيلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف البيان أن نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدا الاثنين.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، خطابًا أمام الكونجرس هذا الأسبوع، في مواجهة الضغوط المكثفة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس في الحرب على غزة.

وسيصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أمضى أطول فترة في الحكم، الأربعاء أول زعيم أجنبي يلقي كلمة أمام اجتماع مشترك لمجلسين الكونجرس أربع مرات، فيما قام ونستون تشرشل بذلك ثلاث مرات.

لكن محللين يقولون إن حرب غزة المندلعة منذ 7 أكتوبر أحدثت توترات مثيرة للقلق بين إسرائيل وحليفتها التاريخية.

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاء آخرون من ردود فعل غاضبة على الخسائر المدنية في الأراضي الفلسطينية.

كذلك، تسبب التظاهرات التي تنظمها عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مشاكل لنتنياهو.

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