إعلام عبري: المستوى العسكري تلقى تأكيدات بنجاح محاولة اغتيال محمد الضيف

قالت القناة 14 العبرية، إن المستوى العسكري في إسرائيل تلقى تأكيدات بنجاح محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف، وفق قولهم.

وذكرت القناة العبرية، أن "الضيف، تم اغتياله في الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي بمدينة خان يونس، قبل أسبوع من الآن".

والأسبوع الماضي، زعمت إسرائيل أنها استهدفت في غارة جوية على منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، لكن حماس أكدت الأحد أن الضيف «بخير».

ونفى القيادي في حركة حماس سامي أبوزهري، استهداف الضيف، بغارة إسرائيلية على خان يونس السبت الماضي، مؤكدا أن ما جاء به الإعلام الإسرائيلي «كلام فارغ».

وأضاف أبوزهري في تصريحات لوكالة «رويترز»: «الشهداء جميعهم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي.. هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق».