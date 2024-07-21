محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع مركز ديروط

قاد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الأحد، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وإعادة الانضباط لشوارع مدينة ديروط؛ لرفع كل الإشغالات التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، موجهًا برفع كفاءة وتطوير موقف الغروب بالدلجاوي، ورافقه خلال الجولة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط.

واستهدف المحافظ، خلال جولته، شارع بورسعيد الرئيسي، ومنطقة الدلجاوي، وخلف موقف الغروب، وتم خلال الحملة رفع وإزالة كل الإشغالات والأكشاك والتعديات على حرم الطريق في إطار ضبط حركة الشارع وخلق سيولة مرورية بالمناطق المأهولة بالسكان، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ديروط، الأمر الذي لاقى استحساناً من المواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير للمحافظ على مجهوداته الملموسة بالمحافظة منذ توليه المسئولية.

كما حرص محافظ أسيوط، على تفقد موقف الغروب بمنطقة الدلجاوي الذي يعاني من الإهمال الشديد، وانتشار القمامة به، موجهًا رئيس مركز ديروط بسرعة رفع كل المخلفات والتعديات والبدء الفوري في رفع كفاءته وتطويره، ونقل كل السيارات الأجرة إلى الموقف، وتخفيف الزحام عن شارع بورسعيد والشوارع المحيطة به.

وتابع المحافظ، أعمال إصلاح وصيانة الموقف ورفع كل المخلفات به تمهيداً للتطوير ورفع الكفاءة، كما تفقد بعض شوادر الخضر والفاكهة بمدينة ديروط؛ للاطمئنان على الأسعار ومدى توفر كل الأنواع بأسعار مناسبة.

وحرص المحافظ، على لقاء بعض المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بلقائه خلال جولته الميدانية، مشيدين بجهوده في القضاء على التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المارة وتتسبب في حوادث كثيرة.

وأكد أن هذه الحملات هدفها تحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم عرقلة حركة المارة والسيارات.

ووجه محافظ أسيوط، رئيس مركز ديروط ونوابه بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف، والجهات المعنية كشرطة المرافق والمتابعة الميدانية، لمواجهة كل صور الإشغالات التي تعوق حركة السير، وتتسبب في انتشار الكثير من المخلفات والقمامة علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كل الشوارع، لضمان عدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة، مع استمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتعدين على حرم الطريق، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق الحضرية المخصصة لهم.