غالانت: هناك فرصة محدودة لإتمام صفقة التبادل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن هناك فرصة "محدودة" لإتمام صفقة تبادل المحتجزين في غزة، وفقا لنبأ عاجل نشرته قناة "العربية".

وكان غالانت قد أكد في وقت سابق، أن العملية العسكرية في غزة تساعد على عودة المحتجزين بالقطاع.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد نقلت عن غالانت قوله إن شروط التوصل لاتفاق مع حركة حماس نضجت لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزيد من صعوباتها.

وقال غالانت: "إذا لم يتم حسم صفقة الرهائن خلال أسبوعين فسيكون مصير المحتجزين محسوما".

وأوضح أن نتنياهو يزيد صعوبة التوصل لاتفاق حتى لا يخسر عضوي الائتلاف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.