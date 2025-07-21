أطباء بلا حدود تكشف عن ارتفاع حاد في حالات الحصبة شمالي اليمن

كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حاد في حالات مرض الحصبة شمالي اليمن، وسط تدهور النظام الصحي.

وأفاد مكتب المنظمة في اليمن عبر بيان نشره على موقع فيسبوك، بأن "هناك ارتفاعا حادا في حالات الحصبة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وسط تدهور مستمر في النظام الصحي والإنساني بعد أكثر من عقد من الحرب".

وأضاف البيان أنه "في محافظة ذمار وحدها (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين)، سجّل فريق الطوارئ التابع لأطباء بلا حدود زيادة بنسبة 219% في الحالات مقارنة بالعام الماضي".

وأشارت المنظمة إلى أنها "تقدم اليوم الرعاية في جناح العزل بمستشفى الوحدة في ذمار، بالإضافة إلى استشارات مجانية عبر 3 عيادات متنقلة تصل إلى 6 مديريات".

وأفادت المنظمة بأنه "حتى الآن، عالجت الفرق التابعة لها أكثر من 1400 مريض بالحصبة في مستشفى الوحدة ومن خلال ست عيادات متنقلة، 56 بالمئة منهم تحت سن الخامسة ".

ونبهت المنظمة إلى أن "تفشي الحصبة ليس مفاجئا في ظل ضعف التغطية بالتطعيم، وتراجع الوصول إلى الرعاية الصحية، وانهيار البنية التحتية".

يشار إلى أن جماعة الحوثي تواجه اتهامات متكررة بحظر حملات التطعيم ضد الأمراض، بما في ذلك التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية والصحية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين.