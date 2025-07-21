ماذا تعني خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان بالانتخابات؟

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ، اليوم الاثنين، خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان، الأغلبية في مجلس المستشارين (غرفة البرلمان الثانية)، عقب الانتخابات التي أجريت، أمس الأحد.

وبحسب شبكة الشرق السعودية، تزيد هذه نتيجة من إضعاف صلاحيات رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي أبدى استعداده لقبول "النتيجة القاسية".

ولن تحدد نتائج هذه الانتخابات مصير حكومة الأقلية التي يتزعمها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، من حيث استمرارها من عدمه، لكنها ستزيد الضغوط على الزعيم المثقل بالأزمات الذي فقد أيضاً الأغلبية في مجلس النواب، الأكثر نفوذاً من مجلس المستشارين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه بات من المؤكد عدم حصول الحزب الديمقراطي الحر بزعامة إيشيبا وشريكه في الائتلاف الحاكم، حزب "كوميتو"، على 50 مقعداً للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس المستشارين المكون من 248 مقعداً، ولا تزال نتيجة 6 مقاعد غير محسومة.

ويأتي هذا بعد أسوأ أداء للحزب منذ 15 عاماً في انتخابات مجلس النواب في أكتوبر الماضي، ويجعل هذا إيشيبا عرضة لحجب الثقة، التي قد تطيح بحكومته وتؤدي إلى انتخابات عامة جديدة.

وفي حديث في وقت متأخر مساء الأحد، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، قال إيشيبا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنه يقبل "النتيجة القاسية".

ويتوقع محللون أن يهز الأداء الضعيف للائتلاف الحاكم، ثقة المستثمرين في رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويعطل المحادثات التجارية الحاسمة مع الولايات المتحدة.

وقد يضطر إيشيبا إلى الاختيار بين إفساح المجال لزعيم جديد للحزب، أو السعي لتأمين دعم بعض أحزاب المعارضة من خلال تقديم "تنازلات سياسية".