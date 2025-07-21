مغني الراب الأمريكي ماكليمور يتهم إسرائيل مجددا بارتكاب إبادة جماعية في غزة

اتهم مغني الراب الأمريكي ماكليمور، إسرائيل مجددا بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي مهرجان "دايشبراند" الموسيقي في شمال ألمانيا، قال ماكليمور بالإنجليزية: "أنا متأكد من أن هناك أشخاصا - ربما حتى هنا بين الجمهور - قيل لهم إن المعارضة العلنية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تعتبر معاداة للسامية. لا تنخدعوا بالخطاب الاستعماري".

وكان ماكليمور، أثار بالفعل انتقادات وغضبا على مستوى ألمانيا حتى قبل الحفل، حيث اتهمه المجلس المركزي لليهود في ألمانيا بمعاداة السامية، وحذر من حضور المهرجان. وردت إدارة المهرجان في ولاية سكسونيا السفلى على هذه الانتقادات بخطة لمكافحة معاداة السامية، ودورات تدريبية، وإعلان عام ضد الكراهية والعنف.

ويعلق مغني الراب المنحدر من سياتل - واسمه الحقيقي بنيامين هاجرتي، على قضايا سياسية بصورة متكررة. وفي العام الماضي، أصدر أغنية "هيندز هول" المؤيدة للفلسطينيين، وهذا العام أغنية "فاكد آب". ويتهم ماكليمور في هاتين الأغنيتين إسرائيل بالإبادة الجماعية، دون التطرق إلى هجوم حماس. وفي أحد الفيديوهات المصاحبة للأغنيتين يقارن المغني وضع فتى من جيتو وارسو بآخر من قطاع غزة.

وخلال مهرجان "دايشبراند" قال ماكليمور إنه "كان هناك ضغط - من البعض في الحكومة الألمانية، ومن مؤسسات، ومن رعاة خلف الأبواب المغلقة - لمنعي من قول هذا هنا. ولإلغاء حفلتي الليلة". وقدّم ماكليمور أغنية "هيندز هول" وجعل الجمهور يهتف "فلسطين حرة" خلال أداء الأغنية.



