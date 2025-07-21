رسالة الأهلي لحسن شحاتة بعد أزمته الصحية

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على توجيه رسالة دعم خاصة إلى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

ونشر حساب الأهلي عبر فيسبوك نص الرسالة وجاء كالتالي: "خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة.. داعين المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية".

ومن المقرر أن يخضع حسن شحاتة لعملية جراحية اليوم الإثنين في أحد المستشفيات، بعدما تعرض خلال الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجئة وخضع لبعض الفحوصات الطبية. وكانت توصية الطبيب بضرورة إجراء جراحة في أسرع وقت ومتابعة الحالة بعدها.