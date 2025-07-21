سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• نقود الاحتياطي «MO» تقفز إلى 2.320 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي في أحدث تقرير له عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لنحو 10.1 مليار دولار بما يعادل 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 9.88 مليار دولار بما يعادل 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي .

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.

وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

في سياق مختلف كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطيMO لتسجل 2.320 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.507 تريليون جنيه مقابل 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو.

أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت نحو 813.817 مليار جنيه مقابل 714.042 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.