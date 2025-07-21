محافظ أسيوط يستقبل وفد مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة لمتابعة التنفيذ بـ39 قرية

استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وفدًا مشتركًا يضم ممثلين عن الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ووزارة الزراعة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة. يأتي هذا الاستقبال في إطار الاستعداد لتطبيق تدخلات مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" بمركزي أبنوب والفتح، بهدف تحقيق تنمية ريفية متكاملة ومستدامة.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة. ضم الوفد الزائر كلًا من الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، والدكتور عمر عثمان، نائب مدير الوحدة، والدكتورة دعاء عرفة من برنامج الأغذية العالمي، والدكتور أحمد دياب من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والدكتور علي حزين مدير مشروع "التأقلم مع المتغيرات المكانية" التابع لوزارة الزراعة، ومجموعة من ممثلي الجهات الشريكة.

أكد محافظ أسيوط أن المشروع يُعد أحد المشروعات التنموية الطموحة، ويأتي تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد.

ذكر المحافظ، أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، البالغة 50 مليون يورو، تستهدف تنفيذ تدخلات تنموية في 120 قرية ريفية بثلاث محافظات هي: أسيوط وسوهاج وقنا. وقد تم اختيار مركزي أبنوب والفتح بأسيوط لتنفيذ أنشطة المشروع في 39 قرية، نظرًا لطبيعة احتياجاتهما التنموية.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويعزز من نتائجها، حيث يركز على دعم صغار المزارعين وتطوير تقنيات الزراعة والري، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا من خلال التدريب المهني وتنمية المهارات، إلى جانب دعم الشمول المالي وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية المحسنة.

أضاف اللواء هشام أبو النصر أن ما يميز هذا المشروع هو شموله لأبعاد اجتماعية وإنسانية مهمة، تتضمن تقديم تحويلات نقدية للنساء والأطفال دون سن الثانية، وتحسين خدمات رعاية الطفل، ومجموعة من التدخلات التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين بشكل مباشر.

في سياق متصل، أعلن المحافظ عن تشكيل فريق متابعة محلي بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، يضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والري والجمعيات الأهلية، إضافة إلى ممثلي الوحدات المحلية في مركزي أبنوب والفتح، وذلك لضمان تنفيذ الأنشطة الميدانية بكفاءة وفاعلية.

اختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على التزام المحافظة بتقديم كل سبل الدعم الفني واللوجستي لإنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو "إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف، وتوفير بيئة معيشية كريمة ومستدامة لكل مواطن".

من جهته، نقل الدكتور ولاء جاد الكريم تحيات وزيرة التنمية المحلية لمحافظ أسيوط وفريق العمل بالمحافظة وتوجيهاتها بضرورة تقديم كل سبل الدعم لإنجاح المشروع وتعظيم الاستفادة منه. أوضح أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة "الفاو"، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح أن المشروع يتضمن حزمة من التدخلات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ويهدف إلى تمكين الوحدات المحلية من القيام بدور محوري في قيادة جهود التنمية، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء زيارات ميدانية للقرى المستهدفة بأسيوط والتشاور مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن جودة تصميم المشروع.