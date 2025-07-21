محكمة نمساوية تقضي بسجن صبي لمدة عامين بتهمة التخطيط لشن هجوم على محطة قطارات في فيينا

قضت المحكمة الإقليمية في فيينا، اليوم الاثنين، بسجن صبي يبلغ من العمر 15 عاما لمدة عامين بتهمة التخطيط لشن هجوم على محطة قطارات "فيستبانهوف" غربي فيينا.

والحكم ليس ملزما قانونيا حتى الآن، ويمكن استئنافه.

وأعرب الفتى، المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، عن ندمه واعترف خلال المحاكمة.

وقال الفتى: "أنا دائما أتحمل مسئولية أخطائي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية.

وقال المدعي العام، إن المشتبه به كان يعتزم التسبب في حمام دم إما بمسدس أو بقنبلة.

وتم إلقاء القبض على الصبي في فبراير الماضي بناء على بلاغات من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية.

ووفقا للائحة الاتهام، كان من المقرر تنفيذ هذا العمل في صيف فيينا، حيث قال المدعي العام إنه "مثال واضح على التطرف عبر الإنترنت".

وذكرت لائحة الاتهام، أن إحدى الخطط تضمنت طعن رجل شرطة، والاستيلاء على مسدسه، وإطلاق النار.

وخلال تفتيش منزل المشتبه به، تم العثور أيضا على تعليمات لتحضير مواد متفجرة، يعتقد المحققون أنها كانت تستخدم كمفجر لقنبلة.