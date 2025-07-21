مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: شح الوقود يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية «أوتشا»، إن قتل المدنيين مستمر في غزة، مشيرًا إلى تواصل الهجمات على الباحثين عن الطعام.

وحذر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، من أن «كميات الوقود في غزة منخفضة للغاية، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية».

وأشار إلى انتشار الأمراض في غزة، مع استمرار خطر المجاعة وتكدس الناس بأقل من 14% من مساحة القطاع.

وشدد على أن «الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في غزة يواجهون مخاطر كبيرة، وحرمانًا من حقوق أساسية».

#Gaza update:

⚠️ Attacks on tents, schools & people seeking food continue

⚠️ Fuel still insufficient; service shutdowns loom

⚠️ Disease spreads as famine risk persists

⚠️ Children, older people & people with disabilities face high risks & barriers

🔗 https://t.co/NfCXVm47bn pic.twitter.com/o5jm7Ylhrq — OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) July 21, 2025

ومنذ الثاني من مارس 2025، تغلق قوات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة «غير مسبوقة من التدهور»، إذ يموت الناس بسبب نقص الغذاء، وإن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، فيما يُحرم نحو ثلث المواطنين من الطعام لأيام متتالية.

ويوم أمس، ارتقى 18 مواطنا جراء الجوع وسوء التغذية، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون نتيجة الحصار والعدوان المتواصل، ما رفع إجمالي الوفيات جراء الجوع إلى 86 شخصا، بينهم 76 طفلًا، معظمهم في شمال القطاع.