مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: شح الوقود يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية «أوتشا»، إن قتل المدنيين مستمر في غزة، مشيرًا إلى تواصل الهجمات على الباحثين عن الطعام.

وحذر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، من أن «كميات الوقود في غزة منخفضة للغاية، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية».

وأشار إلى انتشار الأمراض في غزة، مع استمرار خطر المجاعة وتكدس الناس بأقل من 14% من مساحة القطاع.

وشدد على أن «الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في غزة يواجهون مخاطر كبيرة، وحرمانًا من حقوق أساسية».

