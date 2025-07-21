رئيس الوزراء الفلسطيني: 93% من أطفال غزة معرضون بشكل حرج لخطر المجاعة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن إسرائيل تواصل استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، بما في ذلك قتل أكثر من 995 فلسطيني من طالبي المساعدات عبر «مصائد الموت» التي نصبوها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن المسئول الأممي توم فليتشر، حذر من أنه «في حالة عدم إتاحة وصول فوري وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، يواجه قطاع غزة خطر الانزلاق نحو مجاعة كارثية ومزيد من الفوضى وفقدان جماعي إضافي للأرواح».

وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ومؤسسة «انقذوا الأطفال» حذرتا من أن أكثر من 900 ألف طفل، أي 93% من أطفال غزة، معرضون بشكل حرج لخطر المجاعة.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني أن 3500 طفل دون سن الخامسة، يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب التجويع.

ولفت إلى أن إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال – تتحمل التزامًا قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيَا نحو أهل قطاع غزة ومصيرهم.