جدول مباريات منتخب السلة الأولمبي في البطولة العربية بالبحرين

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يستعد منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، لخوض منافسات البطولة العربية للمنتخبات رجال رقم 26، بمملكة البحرين في الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس 2025.

وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويتم ترتيب المنتخبات وفقًا لعدد النقاط.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات هم، مصر، الإمارات، الكويت، قطر، تونس، الجزائر، البحرين.

فيما يلي جدول مباريات المنتخب الوطني في البطولة:

مصر وقطر السبت 26 يوليو الساعة 6 مساءً

مصر والكويت الأحد 27 يوليو الساعة 6 مساءً

مصر والبحرين الثلاثاء 29 يوليو الساعة 8 مساءً

مصر وتونس الأربعاء 30 يوليو الساعة 4 مساءً

مصر والإمارات الجمعة 1 أغسطس الساعة 4 مساءً

مصر والجزائر السبت 2 أغسطس الساعة 6 مساءً

ويستعد المنتخب الوطني حاليًا، لخوض البطولة من خلال معسكر مغلق في الإسكندرية.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الدكتور رائف وصفي للعلاج الطبيعي، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الكابتن محمد عيسى مدلكًا.