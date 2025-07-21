تعرض محتجون إسرائيليون، الاثنين، إلى ضرب وعنف خلال مشاركتهم في تظاهرة خرجت للمطالبة بإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن المئات من المتظاهرين تعرضوا للعنف والضرب عند "بوابة بيغين" بمدينة تل أبيب، ونقل أحدهم إلى مستشفى "إيخيلوف" للعلاج.

وأوضحت أن المتظاهرين تعرضوا للعنف من عدد من المارة بين سائقي سيارات ودراجات نارية، بينما لم تذكر أسباب قيامهم بالعنف.

وذكرت أن رجلا يبلغ من العمر 74 عاما، تعرض للضرب على يد سائق دراجة نارية وتم نقله إلى مستشفى "إيخيلوف" للعلاج.

وأشارت الإذاعة إلى أن سائق الدراجة النارية انطلق بسرعة نحو المتظاهرين الذين كانوا يغلقون الطريق عند "بوابة بيغين"، وأصاب رجلا طاعنا في السن.

بينما أوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن عشرات المتظاهرين تعرضوا للضرب من أحد سائقي السيارات، وتعرض بعض المحتجين للكم على الوجه.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وظلت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تنفذ فعاليات احتجاجية عديدة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وعلى مدى نحو 20 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس"، لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.

وتهرب نتنياهو - المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب - من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.