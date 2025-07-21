هونج كونج تلغي إنذارات الأعاصير المدارية مع مغادرة الإعصار ويفا

ألغى مرصد هونج كونج صباح اليوم الاثنين جميع إنذارات الأعاصير المدارية مع مغادرة الإعصار ويفا، سادس إعصار هذا العام، المدينة.

وذكرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" أنه تم استئناف خدمات النقل في هونج كونج. وأُعيد فتح طريق هونج كونج الرابط بجسر هونج كونج-تشوهاي-ماكاو أمام جميع المركبات ابتداء من الساعة 12:00 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، وفقا لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وأكدت هيئة مطار هونج كونج أن المدارج الثلاثة وجميع مرافق ساحة انتظار الطائرات في مطار هونج كونج الدولي تعمل بشكل جيد. وقد أُعيدت جدولة العديد من الرحلات الجوية يوم الأحد بسبب الإعصار. ومن الساعة 8:00 مساء يوم الأحد وحتى الساعة 6:00 صباح الاثنين، وصل ما مجموعه 120 رحلة وغادرت 114 رحلة.

وتوقع مرصد هونج كونج هبوب عواصف مطيرة وأمواج عاتية اليوم الاثنين في أعقاب الإعصار، ونبّه السكان إلى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن السواحل.