طيار ينفذ مناورة مفاجئة لتفادي قاذفة بي-52 فوق نورث داكوتا الأمريكية

نفذ طيار طائرة ركاب إقليمية، كانت تحلق فوق ولاية "نورث داكوتا" الأمريكية، مناورة عنيفة وغير متوقعة، ثم اعتذر للركاب لاحقا، موضحا أنه قام بذلك بعدما رصد وجود طائرة عسكرية في مسار رحلته.

وظهرت تفاصيل الحادث الذي وقع الجمعة الماضية في مقطع فيديو التقطه أحد الركاب ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء اقتراب الرحلة "دلتا 3788" من مطار مينوت الدولي للهبوط.

ويمكن سماع طيار شركة "سكاي ويست" في الفيديو، عبر نظام الاتصال الداخلي للطائرة، وهو يشرح أنه انعطف بشكل حاد بعدما رصد قاذفة من طراز بي-52 في مسار الطائرة.

وقال الطيار، في الفيديو، "أعتذر عن القيام بهذه المناورة العنيفة. لقد فاجأتني".

وأضاف الطيار، أن "هذا ليس أمرا طبيعيا على الإطلاق. لا أعلم لماذا لم يتم تنبيهنا مسبقا".

وقالت سكاي ويست، وهي شركة طيران إقليمية تابعة لشركة دلتا وشركات طيران كبرى أخرى، إن الطائرة غادرت من مطار مينيابوليس-سانت لويس، وإنها هبطت بسلام في مطار بول الدولي في مينوت بعد إجراء مناورة "الالتفاف" عندما ظهرت طائرة أخرى في مسار رحلة طائرة سكاي ويست.

وتقع مينوت على بعد 160 كيلومترا "100 ميل" شمال بسمارك، عاصمة ولاية نورث داكوتا، وعلى بعد نحو 80 كيلومترا "50 ميلا" من الحدود الكندية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان، أنها تجري تحقيقا في الحادث، كما أكدت "سكاي ويست" أنها تجري تحقيقا هي الأخرى.