وزير الطاقة الإسرائيلي: سنتنازل عن التطبيع مع السعودية لأن الأولوية هي فرض سيادتنا على الضفة الغربية

دعا وزير الطاقة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إيلي كوهين إلى فرض سيادة فعليّة على الضفة الغربية؛ بهدف توسيع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وإدماج مستوطنين جدد.

وقال كوهين في مقابلة مع موقع "كيبا" العبري بعد مشاركته في مؤتمر حول "السيادة" عقد في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين: سنتنازل عن التطبيع مع السعودية لأن الأولوية هي فرض سيادتنا على الضفة الغربية.

وأضاف كوهين، أن الهدف الاستراتيجي لنتائج السياسة الإسرائيلية يجب أن يكون "ضمان وجود دولة واحدة فقط بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط"؛ في إشارة إلى دمج مناطق الضفة الغربية ضمن الأطر الإسرائيلية الرسمية.

وحث الوزير الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة على الإقدام الفوري على خطوات عملية باتجاه فرض الرّقابة السياديّة على تلك المناطق، معلنا عزمه على تحقيق هدف "مليون مستوطن في الضفة الغربية".