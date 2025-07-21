كشفت إذاعة عبرية، صباح الاثنين، تفاصيل عن سجن سري تحت الأرض تحتجز فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين وآخرين لبنانيين، في ظروف اعتقالية غير آدمية؛ بزعم أنهم "خطرين".

وذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن السجن موجود أسفل سجن "أيالون" وسط الكيان، وتحتجز فيه قوات الاحتلال من تزعم أنهم من مقاتلي حماس وحزب الله الذين اعتُقلوا خلال الحرب.

وقالت الإذاعة إن إدارة سجون الاحتلال شيّدت قسمًا خاصًا تحت الأرض تحتجز فيه عشرات الأسرى منذ نحو عام، وخصصت له حراسة هي الأشد بين السجون، وسجّانين خضعوا لتدريبات خاصة.

وتحتجز قوات الاحتلال هؤلاء الأسرى فيما يشبه خزنة إسمنتية مغلقة داخلها كاميرات مراقبة موزعة على جميع الغرف، كما يتم منح السجّانين أسماء وأرقام مستعارة، وتسليحهم لإطلاق النار على الأسرى "في حال الشعور بأي تهديد"، وفق القناة.

وذكرت القناة أن قوات الاحتلال لا تسمح للأسرى بالخروج من "الخزنة الإسمنتية" إلا ساعة واحدة يوميًا وإلى غرفة صغيرة محصّنة بجدران إسمنتية أيضًا.

كما لا تمنح إدارة سجون الاحتلال الأسير سوى 7 دقائق للاستحمام، وتحظر عليهم التحدث مع بعضهم.

ولفتت القناة إلى أن سلطات الاحتلال ترفض إخراج هؤلاء الأسرى للمثول أمام المحكمة وتجري محاكمتهم داخل القسم الموجود تحت الأرض.

واعتقلت قوات الاحتلال آلاف المواطنين خلال الاجتياح البري لقطاع غزة، زعمت أن بعضهم مقاتلين من فصائل المقاومة، فيما وثّقت منظمات حقوقية قتل جنود الاحتلال عشرات الأسرى تعذيبًا داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023.